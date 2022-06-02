Vicdansız Sürücü

Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzeri Göçmen cami kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Öztürk S. Yönetimindeki motosiklete, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü, aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.