Vişne ağacından düştü

Vişne ağacından düştü

Kemalpaşa mahallesinde evinin bahçesinde ki vişne ağacından düşen bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Yeşim sokak üzerinde evinin bahçesinde bulunan vişne ağacına çıkan Ayhan D. (48) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

nevzat

nevzat

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