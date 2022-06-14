Mesudiye Mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı.
Kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail G.(73) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yağışla birlikte hastanelik oldu
Mesudiye Mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı.
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