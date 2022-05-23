Yaralandı, sigara yakıp içti



YunusEmre mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, sigara yakıp içti.

Kaza YunusEmre mahallesi Esenler caddesi üzerinde meydana geldi. Esenler caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Bülent Y. Yönetimindeki 16 APL 223 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini gören sürücü, sigara yakıp içti. Tedaviyi reddeden sürücü, motosikletine binerek yoluna devam etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 10:53