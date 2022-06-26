Yaralı ceylan emin ellerde



Yukarıballık mahallesinde bulunan yaralı ceylan yavrusu Belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Kırsal Yukarıballık mahallesi sakinleri yürümekte zorluk çeken yaralı ceylanı gördüler. Vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

ARTIK EMİN ELLERDE

Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; "Şunun güzelliğine bakar mısınız. Ekiplerimiz sadece kedi ve köpekleri tedavi etmiyor. Yukarıballık Mahallemizdeki yaralı ceylan artık emin ellerde. En kısa zamanda tedavisini yapıp tekrar doğaya salacağız."

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 22:19