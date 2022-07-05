YARALI ÇOCUĞU JANDARMA ACİLE GETİRDİ

Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerinden geçen Jandarma komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza Hamidiye Mahallesi Kuğulupark Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir sürücü Pınar A. yönetimindeki 16 Y 1284 plakalı otomobil, yola çıkan 3 yaşındaki Ali Eymen K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. O sırada olay yerinden geçen Jandarma komutanlığı ekipleri, yaralı çocuğu kucaklayıp acile getirdiler. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.