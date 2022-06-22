Yaralı gençten ilginç hareket



Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Zafer C. Yönetimindeki 16 AJG 737 plakalı motosiklet, önünde seyir halindeyken yavaşlayan sürücü Yusuf C. Yönetimindeki 16 AST 511 yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022, 21:28