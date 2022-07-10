Yeni pazar memnun etti

İnegöl Belediyesi’nin 2021 yılında hayata geçirdiği Modern Hayvan Pazarı, görücüye çıktığı ikinci bayramda da hayvan satıcılarını memnun etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyanlarından biri olan, 2021 yılında hizmete sunulan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, görücüye çıktığı ikinci bayramda hem alıcı hem de satıcıların yüzünü güldürdü. Alibeyköy mevkiinde hayata geçirilen Modern Hayvan Pazarında toplamda 2.200 büyükbaş ve 3.500 küçükbaş hayvan satışı yapıldı.

İHALE EDİLEN KOTRALAR SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarındaki ihale ile satışa sunulan 80 kotradaki büyükbaş hayvanlardan 2.200’ü satıldı. Pazarın diğer bir bölümünde satışa çıkarılan 51 kotradaki küçükbaş hayvanlardan ise, 3.500 âdetin satışı yapıldı. Pazar içerisindeki köylü pazarı olarak adlandırılan alanlarla birlikte tüm kotralar satışını gerçekleştirmiş oldu.

ALICISI VE SATICISINA HAYIRLI OLSUN

Modern Hayvan Pazarı’nın kazandırılmasında emeği olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, satışların memnuniyetle karşılandığını belirterek alıcısı ve satıcısına hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’Geçtiğimiz yıl şehrimizin önemli eksikliklerinden biri olan Modern Hayvan Pazarımızı inşa ederek söz verdiğimiz gibi hayata geçirmiştik. Bir önceki yıl bize gelen talepleri bir bir not edip bu yıl tamamlanmasını sağladık. Çok şükür bu yılda güzel bir pazar oldu. İhale ettiğimiz kotraların tamamı satışını yaptılar. Büyükbaş hayvanlarda 2.200, küçükbaş hayvanlarda ise 3.500 adet satış oldu. Alıcısı ve satıcısına hayırlı olsun inşallah. Rabbim kurban ibadetlerimizi kabul etsin. Tekrardan tüm ilçe halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun.’’ dedi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA İÇİN İKİ HAFTA KAPALI KALACAK

Öte yandan her hafta Perşembe günleri satış için açılan Modern Hayvan Pazarı’nın titiz bir temizlik işlemi için iki hafta süreyle kapalı kalacağını ileten Başkan Alper Taban, ‘’Hayvan Pazarımız her hafta Perşembe günleri açık oluyor. Burada adaklık başta olmak üzere hayvan satışları yapılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle uzun bir süredir açıktı. Önümüzdeki iki haftalık süre içerisinde pazarın tamamında temizlik ve ilaçlama çalışması yapılacak. Bu nedenle pazarımız 28 Temmuz günü faaliyete devam edecek.’’ dedi.