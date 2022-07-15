YENİCEKÖY KAVŞAĞINI CİMER’E ŞİKAYET ETTİLER

Yeniceköy kavşağında yayalar için yol yapılmaması ve yaralamalı kazalara neden olduğu için Memleket Partisi yetkilileri tarafından CİMER’e şikâyet edildi.

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan ve yönetim kurulu üyeleri Yeniceköy Kavşağı’nı yerinde incelediler.

Daha önce kavşakta bir çok tadilat olduğunu belirten soydan yayaların düşünülmediğini burada otobüslerin yolcu indirip bindirdiğini ve yaralamalı kazalara neden olduğunu belirtti.

Soydan yaptığı açıklamada araç kazalarının önlendiğini ama yaya kazalarının arttığını öne sürerek, “Yenice ve Akhisar 'ı birbirine bağlayan köprülü kavşak yapıldığında sevinmiştik. Ancak o kadar çok kaza oldu ki sonradan koyulan trafik ışıkları bile kazaları önlemeye yetmedi. En başta niçin yonca köprülü kavşak şeklinde yapılmadığı konusunda halen kara kara düşünüp sönen hayatlara üzülmemek elde değil. Ancak görüyoruz ki yine insan hayatı hiçe sayılan bir proje konumunda. Belki araç kazaları bu şekilde önlenmiş olabilir fakat bu sefer de Bursa İnegöl otobüsünden Karayolunda yolda inen Yenice ve Akhisar yolcusu şehir içi dolmuş duraklarına ulaşmak için araç yolundan köprüye tırmanıyor“ dedi.

İNSANA DOKUNMAYAN PROJE

Yeniceköy kavşağında yayalara faydasından çok zararının olduğunu ifade eden Soydan, “Köprülü kavşak yonca haline çevrilirken yapılan açıklama Türkiye de bir ilk olacak kemer görüntüsü, otomatik sulama, akıllı aydınlatma şeklinde övülürken yayalar için bir merdiven, engelliler için bir asansör düşünülmemiş. İnsana dair içinde bir şey olmayan hiç bir projenin teknolojisi çevre halkının takdirini almaz. Şimdi onlar için daha da zor. Önceden durak önünde inen yaya şimdi çoluk çocuk yokuş yukarı yürüyor. Tabi ki 'Her hanede araba var.' şeklinde düşünen hükümet yetkililerinden yayayı düşünmesini beklemek bizim vicdanımız.”

CİMER’E ŞİKÂYET ETTİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne gerekli şikayetlerini yaptıklarını belirten Soydan son olarak şu ifadeleri kullandı “Biz gerekeni yapıp Cimer'e şikâyetimizi yaptık. Şimdilik üçüncü tadilat oldu. Avarlar kavşağından alışkınız. Eminiz ki bu kavşak da yeni tadilatlar ile en doğru şeklini alana kadar düzenlemeye devam edeceklerdir.”