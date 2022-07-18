Yine Aynı kavşak, aynı manzara

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza da 2 otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fatih K. (37) yönetimindeki 16 Y 7316 plakalı otomobil, metal Sanayinden çıkan Vedat A.(22) yönetimindeki 16 KIR 69 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KIR 69 plakalı otomobil, kavşaktaki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın devrilen bisikletten düşen sürücü Omar M. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.