Yolda Yürüyen Adamı Bıçakladılar

Orhaniye Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bir şahıs bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Eski Ankara caddesi Doğu Garajı karşısında yürüyen Ali İ. (30) arkasından gelen bir şahıs tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralandı. Ali İ kanlar içinde yerde kalırken, bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.