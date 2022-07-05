Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Ankara'da 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan iş hanını 19 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirilecek ihaleyle satacak.

Sakalar Mahallesi’ndeki 316 m² yüzölçümlü “Kargir İşhanı” vasıflı 10 katlı binanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğü’ne 18 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmazın muhammen bedeli 13 milyon 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

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