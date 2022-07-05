94 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Biruni Üniversitesi 94 öğretim üyesi alacak.

Biruni Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca 94 öğretim üyesi istihdam edecek.

Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu'nda açılan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanmak isteyenler başvurularını çevrimiçi ortamda Üniversite'nin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linki üzerinden 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yapabilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.

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