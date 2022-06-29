Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 159 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise ilgili birimlere istenilen belgeleri 18 Temmuz 2022 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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