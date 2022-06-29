Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 159 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise ilgili birimlere istenilen belgeleri 18 Temmuz 2022 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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nevzat

nevzat

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