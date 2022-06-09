Bursa Büyükşehir Belediyesi su kaynaklarını kiraya verecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ve Kestel'deki su kaynaklarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (BUSKİ), İnegöl ilçesi Çiftlik ve Kestel ilçesi Sayfiye mahallelerinde bulunan kaynak sularını BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 5 yıllığına kiraya verecek.

İhale 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de BUSKİ Genel Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacak.

İhalede tahmini bedel 2 milyon 106 bin 972 Türk Lirasıdır. İhale dokümanı BUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görülebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.