İcradan satılık Maden işletme ruhsatı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Satışa konu maden ocağı işletme ruhsatı Kalker II (A) Grubu maden olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmıştır. Sahada bulunan kalker permiyen yaşlı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Akdağ formasyonu da denilen formasyonu oluşturan kireçtaşları çoğunlukla gri renkli, bol kalsit damarlı ve dolgulu, üst düzeyleri oolitik ve pizolitiktir. Sahada kalker üretimi açık işletme yönetimi ile yapılmaktadır. Sahada yaklaşık 50 cm olan örtü tabakasının alınmasından sonra kazıya uygun duruma gelen kalker, yükleyicilerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Burada boyut küçültme ve eleme işleminden sonra piyasa arz edilmektedir

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