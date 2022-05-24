İNEGÖL BELEDİYESİ 12 ADET ARSAYI İHALE USULÜ İLE SATACAK

İnegöl Belediyesi yaptığı duyuruda, 12 adet arsayı ihale usulü ile satacağını bildirdi.
Basın İlan Kurumu’nun www.ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İnegöl Belediyesi’ne ait taşınmazların Belediye Encümenince 08.06.2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Salonunda (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No:41/3 İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
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|İl,
İlçe
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Alan (m²)
|
Tapu
Niteliği
|Tahmin Edilen Bedel
(TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|
İmar Durumu
|
1
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
2
|
2034.72
|
Arsa
|
6.104.160,00
|
183.124,80
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
2
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
3
|
2008.43
|
Arsa
|
6.025.290,00
|
180.758,70
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
3
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
4
|
2028.64
|
Arsa
|
6.085.920,00
|
182.577,60
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
4
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
5
|
2008.43
|
Arsa
|
6.025.290,00
|
180.758,70
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
5
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
6
|
2034.56
|
Arsa
|
6.103.680,00
|
183.110,40
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
6
|Bursa, Nilüfer, Başköy
|
7821
|
7
|
2008.63
|
Arsa
|
6.025.890,00
|
180.776,70
|Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m
|
7
|Bursa, İnegöl, Yeniceköy
|
492
|
2
|
970.90
|
Arsa
|
3.000.000,00
|
90.000,00
|Üzerinde yapı vardır.
Zemin Katta 12 işyeri , 1.Kat 1 işyeri mevcuttur.
Ticaret Alanı
Yençok:9.50 m
|
8
|Bursa, İnegöl, Süleymaniye
|
1766
|
4
|
6096.85
|
Arsa
|
20.000.000,00
|
600.000,00
|Küçük Sanayi
Sitesi Alanı
Hmax=9.50m
|
9
|Bursa, İnegöl, Burhaniye
|
1127
|
3
|
1837.10
|
Arsa
|
5.500.000,00
|
165.000,00
|Konut Alanı
Ayrık Nizam-3 Kat
TAKS: 0.15 KAKS:0.45
|
10
|Bursa, İnegöl, Orhaniye
|
1053
|
8
|
2731.06
|
Arsa
|
12.000.000,00
|
360.000,00
|Üzerinde yapı vardır.
Ekmek Fabrikası olarak kullanıma uygundur.
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
E:1.20 , Hmax=9.50m
|
11
|Bursa, İnegöl, Mahmudiye
|
991
|
6
|
1009.48
|
Arsa
|
10.000.000,00
|
300.000,00
|Küçük Sanayi
Sitesi Alanı
Hmax=9.50m
|
12
|Bursa, İnegöl, Kemalpaşa
|
1272
|
7
|
1357.20
|
Arsa
|
4.000.000,00
|
120.000,00
|Konut Alanı
Ayrık Nizam- 3 Kat
TAKS: 0.15 KAKS:0.45