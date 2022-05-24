İNEGÖL BELEDİYESİ 12 ADET ARSAYI İHALE USULÜ İLE SATACAK

İNEGÖL BELEDİYESİ 12 ADET ARSAYI İHALE USULÜ İLE SATACAK

İnegöl Belediyesi yaptığı duyuruda, 12 adet arsayı ihale usulü ile satacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu’nun www.ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İnegöl Belediyesi’ne ait taşınmazların Belediye Encümenince 08.06.2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Salonunda (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No:41/3 İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İlanla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız!

İl,
İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
Alan    (m²)
Tapu
Niteliği		 Tahmin Edilen Bedel
(TL)		 Geçici Teminat %3 (TL)
İmar Durumu

1		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
2
2034.72
Arsa
6.104.160,00
183.124,80		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

2		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
3
2008.43
Arsa
6.025.290,00
180.758,70		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

3		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
4
2028.64
Arsa
6.085.920,00
182.577,60		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

4		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
5
2008.43
Arsa
6.025.290,00
180.758,70		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

5		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
6
2034.56
Arsa
6.103.680,00
183.110,40		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

6		 Bursa, Nilüfer, Başköy
7821
7
2008.63
Arsa
6.025.890,00
180.776,70		 Ticaret Alanı
E:1.40,
Yençok:12.50 m

7		 Bursa, İnegöl, Yeniceköy
492
2
970.90
Arsa
3.000.000,00
90.000,00		 Üzerinde yapı vardır.
Zemin Katta 12 işyeri , 1.Kat 1 işyeri mevcuttur.
Ticaret Alanı
Yençok:9.50 m

8		 Bursa, İnegöl, Süleymaniye
1766
4
6096.85
Arsa
20.000.000,00
600.000,00		 Küçük Sanayi
Sitesi Alanı
Hmax=9.50m

9		 Bursa, İnegöl, Burhaniye
1127
3
1837.10
Arsa
5.500.000,00
165.000,00		 Konut Alanı
Ayrık Nizam-3 Kat
TAKS: 0.15 KAKS:0.45

10		 Bursa, İnegöl, Orhaniye
1053
8
2731.06
Arsa
12.000.000,00
360.000,00		 Üzerinde yapı vardır.
Ekmek Fabrikası olarak kullanıma uygundur.
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
E:1.20 , Hmax=9.50m

11		 Bursa, İnegöl, Mahmudiye
991
6
1009.48
Arsa
10.000.000,00
300.000,00		 Küçük Sanayi
Sitesi Alanı
Hmax=9.50m

12		 Bursa, İnegöl, Kemalpaşa
1272
7
1357.20
Arsa
4.000.000,00
120.000,00		 Konut Alanı
Ayrık Nizam- 3 Kat
TAKS: 0.15 KAKS:0.45

nevzat

nevzat

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