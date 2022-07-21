İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 112 GAYRİMENKULÜ KİRAYA VERECEK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre;

“İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da 112 adet Vakıf taşınmazını "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 26 Temmuz 2022 Salı günü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakı en geç 25 Temmuz 2022 günü saat 17.00'ye kadar İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilecektir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir."

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