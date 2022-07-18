TÜBİTAK Uzman, Uzman Yardımcısı ve Avukat istihdam edecek

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Uzman, Uzman Yardımcısı ve Avukat istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere çalışan istihdam edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.08.2022

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

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