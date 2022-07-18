Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel alınacaktır.

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