Alanyurt yolunda bıçaklama

Alanyurt yolunda bıçaklama

Alanyurt yolu üzerinde arkadaşıyla motosikletle giden genci bıçakladılar. Ağır yaralanan genç, hastane de tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde arkadaşıyla motosikletle giden E.Ş.'yi (21) iddiaya göre yol üzerinde durduran şahıslar karın bölgesinden bıçakladılar. 
Bıçaklayan şahıslar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan şahıs arkadaşı tarafından motosikletle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç ameliyata alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

nevzat

nevzat

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