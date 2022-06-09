ALANYURT YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA; 8 YARALI

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde yağışla beraber meydana gelen 3 otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Bünyamin K. (34) yönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Özge M. (27) yönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile arkadan çarptı. 16 KJ 07 plakalı otomobil de önünde seyir halinde olan sürücü Yavuz G. (37) yönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 KJ 07 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kerim M. (5), Elif M.(1), Kübra Ö. (16) ve Sevgül A. (58), 16 KGB 08 plakalı otomobildeki yolcu Şeyma G. (34) ile 16 GU 948 plakalı otomobildeki yolcular Ela M. (44) ve Albina A. (23) yaralandılar.

Kaza yerine çok sayıda 112 ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 8 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 22:20