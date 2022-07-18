Alanyurt yolunda zincirleme kaza

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada otobüs, TIR ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Alparslan Ö. Yönetimindeki 16 APS 334 plakalı otobüs, sollama yaptığı sırada Yakup K. yönetimindeki 01 YK 745 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, aniden durunca arkasından gelen Yasin Y. Yönetimindeki 16 ALZ 414 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.