Araçların kazası kamerada

Yeni Mahalle Zincirlikuyu caddesinden meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp park halindeki kamyona çarptı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Yeni Mahalle Zincirlikuyu caddesi üzerinde meydana geldi.

Zincirlikuyu caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Tolga U. Yönetimindeki 16 ALK 448 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Güçlü sokaktan çıkan Burak Ş.(18) yönetimindeki 16 ADM 75 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarında park halindeki 06 LRU 63 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kaza sonucu 16 ADM 75 plakalı araçta sıkışan sürücü Burak Ş., çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.