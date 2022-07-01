Asgari ücret rakamı belli oldu

Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret temmuz güncellemesinde nihai karar verildi.

Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Erdoğan, "Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir artış yapıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 17:34