Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde bulunan baraka yangın da kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde bulunan ahşap baraka da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda baraka küle döndü. Yangın bitişiğinde ki binada bulunan 2 daireye de zarar verdi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.