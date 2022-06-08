Bursa Valiliği'nden son dakika uyarısı

Bursa Valiliği meteorolojik bir uyarı yayınladı. Valilik, Perşembe günü meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan uyarı şu şekilde;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) İlimiz genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.