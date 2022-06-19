Dolandırıcılar tutuklandı

İnegöl'de kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan kişilerce aranıp; adına kredi çekildiğini ve kendisini kurtarması için bir miktar para ve ziynet eşyalarını vermesi gerektiğinin söylenmesi üzerine kendisine ait ziynet eşyalarını dolandırıcılara verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs ihbar da bulundu.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda dolandırıcılığı yapan şüphelilerin M.B, O.T ve İ.K isimli şahıslar olduğu tespit edilerek şüpheliler Bursa da yakalandı. Şüpheli şahısların bahse konu ziynet eşyalarını Bursa'da ismini bilmedikleri bir kuyumcuda bozdurarak nakite çevirdikleri ve paranın bir kısmını harcadıkları, geriye kalan 55.700 TL paranın şahısların yakalandıklarında üzerinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen para sahibine teslim edilirken, M.B, O.T ve İ.K isimli şüpheliler Adliye sevk edildi. Şüpheli O.T. ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K ve M.B isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.