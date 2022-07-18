İnegöl'de 5.Katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı 

Sinanbey mahallesinde meydana gelen olayda 5. Katın balkonundan düşen Suriye uyruklu bebek, ağır yaralandı.

Olay Sinanbey mahallesi Zafer caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed ve Tamador Nebhan çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, balkona çıktı. Oyun oynarken balkondaki tabure üzerine çıkan bebek, balkon korumalıklarına tırmanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.