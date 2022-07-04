İNEGÖL'DE FECİ KAZA.. YARALILAR VAR

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı kamyonet takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Metin P. Yönetimindeki 16 PM 049 plakalı TIR, önünde seyreden sürücü İsmail C.(37) yönetimindeki 16 J 2582 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkıp takla atarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Güler C.(36) yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.