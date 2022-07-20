İnegöl'de ikizleri ölüm ayırdı 

İnegöl'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ikiz kardeşlerden Furkan, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza Yeniceköy mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Yaşar(25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Burhan Balcı (26) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile Furkan Yaşar'ın kullandığı motosiklette yolcu konumunda oturan ikizi Ferhat Yaşar (25) yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yoğun bakım ünitesine alınan Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.