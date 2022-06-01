İNEGÖL'DE KAFA KAFAYA FECİ KAZA.. YARALILAR VAR

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza 14.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Halit T.(27) yönetimindeki 34 KR 5546 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, karşı yönden gelen sürücü Ali Ö.(25) yönetimindeki 16 UP 356 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile 16 UP 356 plakalı otomobilde bulunan yolcular İsa Ç.(27) ve Süleyman A.(35) yaralandılar. Olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye Arama Kurtarma ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan Süleyman A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Süleyman Akman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.