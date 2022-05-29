İNEGÖL'DE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ 6 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kozluca mahallesi girişinde meydana geldi. Taşeron firma çalışanları Mahallenin girişinde iş makineleriyle altyapı çalışması yapmaya başladılar. Boru montajı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanala giren işçi Seyithan Eliç, kayan toprak yığınının altında kaldı. Yardıma koşan arkadaşları, genci toprak altından kurtaramayınca, 112’ye haber verdiler. Olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kurtarılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 01:25