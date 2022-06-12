İnegöl Geçilmez! Tüm ekipler seferber oldu

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP’nin Gemlik’te yapacağı yürüyüşe şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmiyor. Doğu illerinden gelip Gemlik’e gidecek olan tüm araçlar İnegöl girişinde oluşturulan 3 farklı noktada didik didik aranıyor. Bursa ve İnegöl olmak üzere Jandarma ve polis olmak üzere 500 personel görev aldı.

Ankara’dan Bursa istikametine gidiş yönünde Mezit, rehber ve ilçe dışında olmak üzere 3 farklı noktada Polis ve Jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Ekipler gelen tüm araçları didik didik ararken, yürüyüş için şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmedi.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, ''Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu tür tüm eylem/etkinliklerin yapılması ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa İl sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 09.06.2022 günü saat:00.01'den - 15.06.2022 günü saat:23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır' denildi.