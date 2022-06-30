İnegöl'ün il olamayacağını iddia eden yazar tepki çekti

Bursalı yazarın köşe yazısında İnegöl’ün il olamayacağını iddia edip, il olacak ilçeleri açıklaması tepkiye neden oldu.

Öncelikle "İnegöl il olacak mı?" sorusuyla başlayalım.

"İnegöl'ün il olması için mazotun 1 lira olması lazım..."

Yani...

İnegöl'ün il olması imkansız.

Her ne kadar Cumhur İttifakı ortağı MHP, İnegöl'ün il olmasını istese de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmayları buna kesinlikle karşı duruyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda Türkiye'nin 81 olan il sayısının 100'e çıkabileceğini söylemişti.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da, bu konuda çalışma yaptıklarını ve yakın bir zamanda Meclis'e getirileceğini açıklamıştı.

Nitekim çalışmalarda sona gelindiği, temmuz ayı içerisinde Meclis gündemine taşınacağı bilgisi de geldi.

Bu doğrultuda 19 ilçenin il olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu ilçeler, 329 bin nüfuslu Tarsus (Mersin), 294 bin nüfuslu Alanya (Antalya), 253 bin nüfuslu Çorlu (Tekirdağ), 250 bin nüfuslu Siverek (Şanlıurfa), 246 bin nüfuslu İskenderun (Hatay), 173 bin nüfuslu Erciş (Van), 166 bin nüfuslu Akhisar (Manisa), 151 bin nüfuslu Fethiye (Muğla), 149 bin nüfuslu Bandırma (Balıkesir), 153 bin nüfuslu Nazilli (Aydın), 142 bin nüfuslu Ereğli (Konya), 142 bin nüfuslu Elbistan (Kahramanmaraş), 129 bin nüfuslu Kozan (Adana), 133 bin nüfuslu Cizre (Şırnak), 122 bin nüfuslu Polatlı (Ankara), 126 bin nüfuslu Ergani (Diyarbakır), 120 bin nüfuslu Kahta (Adıyaman), 112 bin nüfuslu Yüksekova (Hakkari), 108 bin nüfuslu Midyat (Mardin).

Bursa özelinde baktığımızda, İnegöl'ün il olmasını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman istediğini ifade etmiş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etmişti.

Nitekim...

İnegöl'ün il olması demek, AK Parti'nin yerel seçimlerde büyük darbe alması anlamına gelir.

Bu durumu AK Parti kanadında kimse istemez.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin "100 il 1000 ilçe Projesi" kapsamında çalışmalarını devam ettirdiğini görüyoruz.

Bu çerçevede Türkiye'de 922 ilçe mevcut. 19 ilçenin il olmasıyla birlikte toplam ilçe sayısı 903'e düşecek. Bu durumda 97 ilçeye daha ihtiyaç duyulacak.

İlçe olacak mahallelerden 2 tanesi Bursa'ya verilmesi planlanıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi ile Nilüfer ilçesine bağlı Görükle'nin ilçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MHP'nin hazırladığı dosyada Demirtaş ve Görükle Mahallelerinin isimleri bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük ilçesine unvanına sahip Osmangazi'den bir ilçe çıkması, hizmet kalitesi açısında olumlu bir durum.

Demirtaş'ın ilçe olmasına tüm siyasi partiler sıcak bakıyor.

Lakin...

Görükle'nin ilçe olmasına CHP başta olmak üzere Millet İttifakı karşı çıkarken, Cumhur İttifakı olumlu bakıyor.

Görükle'nin Nilüfer'den ayrılacak olması, siyasi oy kaybının yanı sıra yeni yerleşim bölgeleri açısından büyük önem arz ediyor.

Teknosab ile birlikte kentin batıya doğru büyüdüğünü göz önünde bulundurursak, bu durumda Görükle, Bursa'nın en değerli ilçelerinden biri haline gelecek.

Nilüfer ilçesinin sınırları daralacağı için Osmangazi ile Görükle arasında sıkışmış bir ilçe olacak.

Kayapa ve Hasanağa başta olmak üzere batı kesimlerindeki mahallelerin de Görükle'ye bağlanacak olması CHP ve Millet İttifakı açısından siyasi kayıp olarak değerlendiriliyor.

Yapılan hamlelere bakıldığında, yerel seçim için önemli adımlar atılıyor.

Bir diğer husus olan Harmancık'ın Kütahya'ya bağlanıp bağlanmayacağı konusu...

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İnegöl'ün il olmasının mümkün olmayacağını ifade ederken, Harmancık'ın 4 dağ ilçesi geleneğini kesinlikle bozmayacağını ve Bursa'ya bağlı kalacağını net bir dille ifade etti.

Önümüzdeki süreç bazı gerçekleri net bir şekilde gözler önüne serecek.

Sağlıklı ve esen kalın...

Kaynak: Bursadabugün.com… köşe yazarı Mesut Demir