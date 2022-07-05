Kardeşler birbirini bıçakladı 

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda kavga eden kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Yaralı gençler hastanede tedavi altına alındılar.

Olay Mahmudiye mahallesi Hilal sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Özkan D. İle Aydın D., arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi. Ağabey ve kardeşi birbirini bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.