Kızılcıklı İnegöl teşkilatıyla buluştu

Deva Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı, İnegöl teşkilatıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşım yaptı; “Deva Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sedat Kızılcıklı ve Bursa İl Başkanımız Serkan Özgöz Deva katılımı ile ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Teşkilatımız adına çok verimli bir toplantı oldu. Katılımları için kendilerine teşekkür eder başkanlarımızın bilgi birikim ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz.. Yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Söz verdik Deva olmaya İnegöl'e, memlekete.”.