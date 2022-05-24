MEZİT’TE FECİ KAZA

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden TIR, yol seyir halinde olan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-11 mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki TIR, önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle tomruk yüklü kamyon devrilerek, kanala uçtu. Çarpan TIR’ın kupa kısmı hurdaya döndü.
Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kamyon üzerinden düşen tomruklar yola saçıldı.