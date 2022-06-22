MOBİLYA ÜRETİCİLERİNE 50 BİN TL VERİLECEK.. BAŞVURULAR BAŞLADI

KOSGEB mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe desteği verecek. Daha fazla desteğe ihtiyacı olanlar ise aynı başvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz 100 bin TL kredi alabilecek.

Küçük ve orta boy firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artmasında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) mobilya sektöre de destek verecek. KOSGEB bu amaçla “Mobilya İmalatı Hibe Desteği”ni hayata geçirdi. KOSGEB’den alınan bilgiye göre, mobilya imalatı desteği, mobilya üretip bu mobilyaları satmak isteyen girişimcilere verilecek.

ÜRETİM YAPMA ŞARTI

KOSGEB’in sağladığı mobilya imalat desteğine, hem beyaz eşya hem de diğer mobilyalar dahil olacak. Ancak hazır mobilyaları satmak için bir iş yeri açmak isteyen bireylere bu destek kredisi verilmeyecek. KOSGEB açıklamasında, “Destek, fabrikalarda kendi ürettiği mobilyaları satmak için bir dükkân açmak isteyen vatandaşlara verilmektedir. KOSGEB’den mobilya imalat desteği kredisini almak isteyen girişimci bireylerin, öncelikle hangi türden mobilya üretimi yapacağına karar vermesi gerekmektedir” denildi.

C-31 KODLU MOBİLYAYI KAPSIYOR

Açıklamada, mobilya imalat etmek isteyenlerin öğrenmesi gereken ilk konunun mobilya kodları olması gerektiğine dikkat çekilerek C-31 türü mobilyaların destekleneceği belirtildi. KOSGEB mobilya imalat desteği almak isteyen vatandaşların, KOSGEB’den alabileceği hibe desteğinin en fazla 50 bin Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak, daha fazla desteğe ihtiyacı olanlar, aynı başvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebilir. Alınabilecek geri ödemeli faizsiz kredi üst limiti ise 100 bin TL’dir” denildi.

MOBİLYA İŞ PLANI GEREKİYOR

KOSGEB’in açıklamasında, mobilya imalat desteği verilecek girişimcilerden bazı şartlar arandığı belirtildi. Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

“KOSGEB mobilya imalat desteği için aranan şartlara uygun olan girişimciler, başvuru beyanlarını, ikamet ettikleri KOSGEB Hizmet Müdürlüğü’ne yapmalıdır. Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası sahibi olmak, KOSGEB Mobilya İş Planına sahip olmak. Diğer KOSGEB kredi desteklerinden farklı olarak bu destekte, mobilya iş planına sahip olmanız beklenmektedir.”