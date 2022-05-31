OSB'DE PATLAMA

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete olan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 işçi ise yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın talaş siloları ile yağ depolarında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada Aydın Toprak ile Ömer Coşgun isimli işçiler hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26), Musa Coşgun (29), Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siyah dumanların ilçe merkezinden de görüldüğü yangına, 14 itfaiye ekibi müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürerken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, şunları kaydetti:

“Fabrikada siloların olduğu, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi bir patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 tane işçimiz hayatını kaybetti. 5 tane yaralı var. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman bir tanesinin durumu ağır. O şehir hastanesine sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor.”

GÖÇÜK ALTINDA 1 KİŞİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Vali Canbolat, fabrikadaki patlamanın ardından meydana gelen göçük altında kalanlar olduğu yönündeki soruya, “1 kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi, burada mıydı? Net bir tespit yok ama bölge ile ilgili araştırma sonuna kadar yapılacak. Ona ulaşıncaya kadar, burada mı, dışarıda mı ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Olan yığıntıyla ilgili de itfaiye ve AFAD ekiplerimiz çalışıyor” derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Vefat eden arkadaşımız firmanın kadrolu çalışanı değil. Dışarıdan hizmet aldığı bir firmanın çalışanı. Dolayısıyla şüphe edilen kişi de o. Onların belirli, düzenli bir geliş gidiş saati yok. Firmanın elemanı olduğu için tam kayıt altında değil. Normal girişi olan kişiler, kadrolu elamanları belli zaten” ifadelerini kullandı.

Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 16:47