Para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiler

İnegöl'de parkta oturdukları sırada içinde yüklü miktarda para olan cüzdan bulan iki arkadaş, cüzdanı karakoldaki polislere teslim etti.

Kuyumcular çarşısı girişinde bulunan banklarda sohbet eden Habip Avcı ve Aykut Aklar isimli iki arkadaş, bir süre sonra yan bankta duran cüzdanı fark etti. Cüzdanı kontrol eden iki arkadaş içinde yüklü miktarda para olduğunu farkedince, karakola giderek cüzdanı polislere teslim ettiler.

Cüzdanı bulan Habip Avcı "cüzdanı kontrol ettiğimde içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Cüzdan sahibine ulaşmak için içerisinde iletişim numaraı olup olmadığını kontrol ettim. İletişim numarası bulamayınca cüzdanı karakoldaki polislere teslim ettim" dedi.

Ramazan Şenol'a ait olduğu tespit edilen cüzdan ise sahibine ulaştırılmak üzere karakoldaki polisler tarafından teslim alındı.