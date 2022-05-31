STARWOOD'DA PATLAMA

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete olan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, OSB’de faaliyette bulunan bir fabrika da buhar kazanlarının olduğu alanda patlama meydana geldi. Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Patlama sonucunda yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz(25), Müslüm Can(25), Musa Coşgun(28), Yusuf Usanmaz(37), Sebahattin Eren(49), Emirhan Türköz (20) Tolga Bozkurt (27) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisi sürerken, durumu ağır olan Bünyamin Hiçyılmaz, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yangın sonucunda Aydın Toprak isimli işçi hayatını kaybetti. İşçinin cesedi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Patlama sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İlçe Kaymakamı Eren Arslan olay yerine geldi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 15:13