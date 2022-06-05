ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞEN YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

İnegöl’e bağlı Bahçekaya mahallesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı kırsal Bahçekaya Mahallesinde Muzaffer Ş.(70) isimli şahıs ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı esnada kesilen ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan yaşlı adam, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.