ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İnegöl’e bağlı Bahçekaya mahallesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hastane de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı kırsal Bahçekaya Mahallesinde Muzaffer Ş.(70) isimli şahıs ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı esnada kesilen ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 15:36