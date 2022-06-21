Yağmur da kayıt eleştirisi

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda alınan yaz kursu kayıtları, eleştirilere neden oldu.

Yağmurlu havaya denk gelen kayıt sırası, onlarca vatandaşın ıslanmasına yol açtı.

Sırada bekleyen veliler, mağdur olurken konuyu gündeme getiren DEVA partililer, e-belediyecilik konusunda ödüller alan İnegöl Belediyesine online kayıt hizmeti vermemekle eleştirdi.

Deva Partisi üyesi Serhat Güler sosyal medya hesabından şu ifadelerle eleştirdi; “Kaş yapayım derken göz çıkartmak böyle bir şey herhalde... Burası Belediyenin yüzme havuzu...Bu kadar insanı yağmurda yada güneşte bekletmek yerine online Kayıt olsa daha iyi olmaz mıydı??

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 10:41