YARIN HASTANEYE GİDECEKLER DİKKAT!

Bursa'da sağlık çalışanlarının 11 sendika, dernek ve Türk Tabipler Birliği'nin katılımıyla 15 Haziran'da 1 günlük greve gideceği açıklandı.

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin artık dayanılmaz bir hal alan sorunlarını dile getirmek ve yetkililere duyurmak amacıyla 15 Haziran'da Bursa'da ve tüm Türkiye'de doktorların greve gideceği açıklandı.

Türk Tabipler Birliği, Genel Sağlık İş Sendikası gibi 11 dernek ve sendikanın katılımıyla yapılacak olan görev bırakma eyleminde, doktorların sorunlarına artık somut adımlar atılmasının gerektiğinin vurgulanacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 15:10