Yıllar sonra İnegöl de akrabalarını buldu

Daha 7 yaşındayken İnegölden gelen misafirleriyle tanışan Passent El-Kashef, 1989 yılında büyük annesinin ölümünden sonra bir daha kendilerinden haber alamadıkları İnegöl’de ki akrabalarını aramaya başlamıştı.

1950’li yıllarında İnegöl’e bağlı Güneykestane mahallesinde yaşayan akrabaların izini süren Passent El-Kashef akrabalarını Yenişehir’de buldu.

Evlendikten sonra Yenişehir’e taşınan akrabalarına sosyal medya üzerinden ulaşan Passent El-Kashef bugün Mısır’dan gelerek ayağının tozu ile akrabaları ile buluştu.

HEYECAN İÇİNDEYİM

Akrabalarını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Passent El-Kashef “Türkiye'ye gelip ailemle buluştuğum için çok mutluyum. Uzun zamandır hayal ettiğim andı. Bulamamaktan korkuyordum. Yapmış olduğum sosyal medya paylaşımından sonra olumlu dönüşler sonrası akrabalarıma kavuştum. İstanbul'dan Bursa-Yenişehir’e gelene kadar heyecan içindeydim. Geldiğimde akrabalarım beni karşıladı ve çok mutlu oldum duygusal an yaşadık ve birlikte ağlayarak sevincimizi yaşadık. Akrabalarımı bulmam konusunda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum... Bugün Türk akrabalarımı bulmanın sevinciyle ayrılacağım” dedi.

ÇOK FARKLI DUYGULAR İÇERİSİNDEYİZ

Mısırlı Passent El-Kashef’in yakınları ise “Uzun zamandır Mısır’da bir akrabamız olduğunu biliyorduk. Ama iletişim sağlayacak hiçbir bilgimiz yoktu. Bugün ilk defa gördüğümüz bir akrabamız ile bir araya geldik. Çok farklı duygular içerisindeyiz. Passent El-Kashef ile buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Passent El-Kashef ve aile yakınları yemekte bir araya gelerek hasret giderdiler.