6. HAYRİYE KÖYÜ VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Bu yıl altıncısı yapılan ve Hayriye Köyünün ilk muhtarı olan merhum Resul Şen'in adını verilen Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü sona eren turnuvayla ilgili bilgi veren Hayriyespor Başkanı Barış Aslantaş, “Turnuvaya kendi içimizde bulunan eskiden var olan 5 mahalle katılmıştı. Toplam 10 müsabakanın oynandığı turnuvada Skaletigücü oynadığı 4 maçta en çok puan toplayıp şampiyon oldu. Bu turnuva bizim 6. turnuvamız oldu. Yaşı 16 – 17 olan gençlerle yaşı 45 -50 olan abilerimizin kaynaştığı bir etkinlik oldu. Merhum Resul Şen, köyümüzün ilk muhtarı, ilk bakkal açan kişidir. Ayrıca 1923 yılında önce köyde karakol komutanlığı da yapmıştır. Bundan dolayı turnuvaya onun adını verdik. Hayriye’de voleybol çok seviliyor. İlk hafta yağmur yağdığından dolayı ilk iki maç İlçe Spor Salonunda oynamak zorunda kaldık. Bundan dolayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Şevki Yücel’e teşekkür ederiz” dedi.

Kupa töreninde merhum Resul Şen'in oğlu Rahmi Şen'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyonluk kupasını Hayriyespor Başkanı Barış Aslantaş, takım kaptanı Emre Başyiğit'e takdim etti.

Kupa töreni sonrası kısaca eğlence yapıldı.