ALİ EKİNCİ MOBİLYA SPOR DEDİ

Geçtiğimiz yıl Süper Amatör Kümede mücadele edip Play-Off grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lige yükselen İnegöl Akhisarspor’un başarılı orta saha oyuncusu Ali Ekinci, İnegöl Mobilya Spor ile el sıkıştı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Alican ADAŞ transfer sonrası yaptığı açıklamada; “Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İlçemizin takımı İnegöl Akhisarspor ile şampiyonluk yaşayıp BAL ligine yükselme başarısı gösteren amatör liglerin kariyerli, karakterli ve değerli isimlerinden Ali Ekinci arkadaşımız ile el sıkıştık. Sporcumuza hoş geldin diyor, başarılar ile dolu sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz” dedi.