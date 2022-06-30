BAŞKAN ADEMOĞLU‘NDAN GRUP DEĞERLENDİRMESİ

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu grup değerlendirmesinde bulunarak, “Dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum, hedefi olan bir camiayız. Başarılı biz sezon geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

Başkan Ademoğlu, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamasında, “İnegölspor’umuz, TFF 2. Lig Beyaz grupta yer aldı. Öncelikle tüm kulüplere başarılar diliyorum. İnegölspor’umuzun hedefi en az Play-Off’tur. Başarı kriterimiz budur. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Bu doğrultuda mücadelemizi vereceğiz. Biz hocamızla birlikte transfer çalışmalarını çok güzel bir şekilde sürdürüyoruz. İhtiyacımız olan mevkilere odaklanarak ilerliyoruz. Şimdiye kadar odaklandığımız oyuncuları aldık. Zaten transfer sezonunun en hızlı takımlarından bir tanesiyiz. Transfer çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Takım iskeletimizi koruyarak üstüne gerekli eklemelerimizi yaptık. Çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Takviye edeceğimiz birkaç oyuncu ile de transfer dosyasını kapatıp kulüp tesislerimizde lig hazırlıklarına başlayacağız.” dedi.

Kura çekiminin her zaman stresli geçtiğini belirten Ademoğlu, “Acaba hangi grupta yer alacağız, hangi şehirler hangi takımlar ile eşleşeceğiz? Bu her zaman kura çekimi öncesi bir stres oluşturuyor. İnşallah son kez kura çekimine katılmış oluruz. Biliyorsunuz üst ligde kura çekimi olmuyor. Yönetici arkadaşlarım ile bu şekilde dua ettik” ifadelerini kullandı.

Bursaspor ile aynı grupta yer almalarını da değerlendiren Ademoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bilindiği gibi mazisinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor ile aynı grupta yer aldık. Bursaspor ile aynı grupta olmak bizim için onur vericidir. Her iki müsabakanın da hem yöneticiler ve sporcular açısından hem de taraftarlar açısından son derece centilmence ve iki değerli kulübün şanına, şerefine, geçmişine yakışır şekilde geçeceğine inanıyorum. Bizim hedefimiz üst lig. Bursaspor’un da bu ligde misafir olduğuna inanıyorum. Biz buradaki müsabakada en iyi şekilde ev sahipliğimizi yapacağız, orada da aynı şekilde ağırlanacağımızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah Bursaspor ile el ele verip üst lige çıkarız. Bu vesile ile hem İnegölspor camiasına hem Bursaspor camiasına hem de tüm takımlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyor be başarıla diliyorum.”